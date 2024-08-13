Власов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Власов Степан Спиридонович
Мать: Власова Афимья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Власова (Власова) Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Власова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Иосифовна