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Власов Дмитрий Степанович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Власов Степан Спиридонович

Мать: Власова Афимья

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Власова (Власова) Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Власов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Власова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Екатерина Иосифовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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