Биккинина (Султанмуратова) Назира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биккинина (Султанмуратова) Назира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биккинин Абдулхалик

Рождение ребёнка
1804

Сын: Биккинин Абдулганий Абдулхаликов

Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Абдулхаликова) Назиера

Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Абдулхаликова) Вазибра

Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Абдулхаликова) Загиера

Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Абдулхаликова) Гульзагида

Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик

Рождение ребёнка
1823

Сын: Абдулхаликов Абдулкарим

Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик

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