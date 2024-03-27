Биккинина (Султанмуратова) Назира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биккинин Абдулхалик
Рождение ребёнка
1804
Сын: Биккинин Абдулганий Абдулхаликов
Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Абдулхаликова) Назиера
Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Абдулхаликова) Вазибра
Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Абдулхаликова) Загиера
Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Абдулхаликова) Гульзагида
Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Биккинин Абдулхалик