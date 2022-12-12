(Тинетова) Феодосия Козьмина
Место рождения
Дата рождения01.06.1840
Дата смерти17.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1840
Крещение
05.06.1840
воспреемники - удельный крестьянин Петр Иванов Слепоф и удельно крестьянская женка Агапия Иванова дочь Тинетова | Казанская церковь
Смерть
17.08.1840
Причина смерти: от младенческой
Похороны
19.08.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви