(Тинетова) Феодосия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тинетова) Феодосия Козьмина

(Тинетова) Феодосия Козьмина

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.06.1840

Дата смерти

17.08.1840

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1840

Отец: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Мать: Петрова (тенетова) Евдокия Миронова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.06.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - удельный крестьянин Петр Иванов Слепоф и удельно крестьянская женка Агапия Иванова дочь Тинетова | Казанская церковь
Смерть
17.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенческой
Похороны
19.08.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close