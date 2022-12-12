Куликова Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1822 ст.
Дочь: Корякова Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Куликов Митрофан Дмитриевич
Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно