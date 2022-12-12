Куликова Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Ирина Ивановна

Куликова Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Крутец, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутец, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.11.1822 ст.

Дочь: Корякова Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Куликов Митрофан Дмитриевич

Юрино, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Митрофан Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close