Боровкова (Леви) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Леви) Надежда Николаевна

Место рождения

село Чечуйск, Киренский уезд Иркутской губернии

Дата рождения

06.09.1877 ст.

Дата смерти

21.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1877 ст.

Отец: Леви Николай Давидович

Мать: Леви Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Боровкова Ангилина Степановна

Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полякова (Боровкова) Ангелина Степановна

Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Боровков Павел Степанович

Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Рождение ребёнка
07.05.1909 ст.

Дочь: Паур (Боровкова) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Боровкова Фаина Степановна

Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Боровков Петр Степанович

Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович

Смерть
21.07.1968
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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