Боровкова (Леви) Надежда Николаевна
Место рождениясело Чечуйск, Киренский уезд Иркутской губернии
Дата рождения06.09.1877 ст.
Дата смерти21.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1877 ст.
Отец: Леви Николай Давидович
Мать: Леви Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Боровкова Ангилина Степановна
Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Полякова (Боровкова) Ангелина Степановна
Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Боровков Павел Степанович
Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1909 ст.
Дочь: Паур (Боровкова) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Боровкова Фаина Степановна
Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Боровков Степан (Стефан) Михайлович
Смерть
21.07.1968
Армавир, город Армавир, Краснодарский край