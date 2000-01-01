Попов Козьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Козьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1891 и 1892

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

До 1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1851
Рождение
Между 1891 и 1892

Отец: Попов Андрей

Мать: не указана

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