Богданова Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиПосле 01.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1892 ст.
Дочь: Богданова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Афанасьевская церковь 26/12/1892 Чермы Татьяна Чермы мать крестьянская дочь Параскева Ивановна Богдановна Чермы запасной унтер офицер Ефимий Фомич Чермы крестьянская дочь Анна Васильев... Показать все
Смерть
После 01.01.1893 ст.