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Богданова Параскева Ивановна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

После 01.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1892 ст.

Дочь: Богданова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 26/12/1892 Чермы Татьяна Чермы мать крестьянская дочь Параскева Ивановна Богдановна Чермы запасной унтер офицер Ефимий Фомич Чермы крестьянская дочь Анна Васильев... Показать все
Смерть
После 01.01.1893 ст.

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