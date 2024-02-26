Пыжова Анна Спиридонова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Анна Спиридонова (Вна)

Место рождения

Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Мухино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Бракосочетание
19.05.1869 ст.

Муж: Пыжов Владимир Македонов (Ич)

Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.

Сын: Пыжов Архип Владимиров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Владимир Македонов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
22.02.1874 ст.

Дочь: (Пыжова) Дарья Владимирова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Владимир Македонов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно

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