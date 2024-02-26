Пыжова Анна Спиридонова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.05.1869 ст.
Рождение ребёнка
17.02.1872 ст.
Сын: Пыжов Архип Владимиров (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Владимир Македонов (Ич)
Рождение ребёнка
22.02.1874 ст.
Дочь: (Пыжова) Дарья Владимирова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Владимир Македонов (Ич)
Смерть
Неизвестно