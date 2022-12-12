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Енговатов Лука Прокопьев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Енговатов Прокопий Абрамов

Мать: Енговатова Ефросинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Енговатов Филипп Лукич

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Енговатов Федор Лукич

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Енговатов Павел Лукич

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Енговатова Авдотья Лукина

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Енговатов Федот Лукич

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Енговатов Гавриил Лукич

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Енговатов Антон Лукич

Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Енговатова Екатерина Егорова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1832
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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