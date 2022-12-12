Енговатов Лука Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Енговатов Прокопий Абрамов
Мать: Енговатова Ефросинья
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Енговатова Авдотья Лукина
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1817
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Енговатова Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1832