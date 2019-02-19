Грисяк-Барышева Юлия Петровна 15.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк-Барышева Юлия Петровна

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Место рождения

Большие Сети, Пристенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.03.1937

Дата смерти

19.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937

Отец: Барышев Пётр Афанасьевич

Мать: Барышева Ольга Николаевна

Большие Сети, Пристенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грисяк Алексей Войтикович

Гражданство
1937
село Большие Сети Пристенского района Курской области
Место жительства
С 1955 по 2019
Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
25.06.1958

Сын: Грисяк Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.02.1960

Сын: Грисяк Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.12.1962

Дочь: Ребезова-Грисяк Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.04.1965

Сын: Грисяк Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
12.04.1977

Дочь: Наринская-Грисяк Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
19.02.2019
Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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