Грисяк-Барышева Юлия Петровна
Место рождения
Дата рождения15.03.1937
Дата смерти19.02.2019
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданство
1937
село Большие Сети Пристенского района Курской области
Место жительства
С 1955 по 2019
Рождение ребёнка
25.06.1958
Сын: Грисяк Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович
Рождение ребёнка
17.02.1960
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович
Рождение ребёнка
17.12.1962
Дочь: Ребезова-Грисяк Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович
Рождение ребёнка
03.04.1965
Сын: Грисяк Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович
Рождение ребёнка
12.04.1977
Дочь: Наринская-Грисяк Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Войтикович
Смерть
19.02.2019