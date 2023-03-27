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Муждаба Мустафа Сале

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1912

Дата смерти

24.10.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1934

Дочь: Молоствов Маргарита Мустафьевна

Мать ребёнка: Муждаба Серафима Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муждаба Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муждаба Серафима Ивановна

Смерть
24.10.1986
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