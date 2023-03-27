Муждаба Мустафа Сале
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1912
Дата смерти24.10.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.08.1934
Дочь: Молоствов Маргарита Мустафьевна
Мать ребёнка: Муждаба Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муждаба Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1986