Семирягин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1965
Сын: Семирягин Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Семирягина Галина
Вологодская область, деревня Чар озеро
Смерть
Неизвестно