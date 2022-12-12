Миронова Марина Савватиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Марина Савватиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Миронов Петр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Миронов Адриан Петрович

Отец ребёнка: Миронов Петр Ильич

Андозеро, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Петр Ильич

Смерть
Неизвестно
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