Миронова Марина Савватиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Миронов Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1914
Отец ребёнка: Миронов Петр Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миронов Петр Ильич
Смерть
Неизвестно