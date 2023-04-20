Михненко Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михненко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михненко Александр Александрович
Мать ребёнка: Михненко Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михненко Лариса Александровна
Мать ребёнка: Михненко Александра
Смерть
Неизвестно