Михненко Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михненко Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михненко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михненко Александр Александрович

Мать ребёнка: Михненко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михненко Лариса Александровна

Мать ребёнка: Михненко Александра

Смерть
Неизвестно
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