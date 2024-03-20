Волков Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1947
Сын: Волков Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Лукинична
Рождение ребёнка
13.10.1949
Сын: Волков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Лукинична
Юрасово, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Лукинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Волкова Клавдия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно