Первая Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Оксинья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Алексеевич
Смерть
До 1834