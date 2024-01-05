Павлов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1940

Дата смерти

26.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1966

Дочь: Мисюрина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Кирилловна

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1969

Дочь: Щербакова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Кирилловна

Смерть
26.11.1985
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