Павлов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1940
Дата смерти26.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1966
Дочь: Мисюрина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Кирилловна
Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1969
Дочь: Щербакова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Кирилловна
Смерть
26.11.1985