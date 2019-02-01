Воробьёва (Ефимочкина) Зинаида Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.09.1939
Дата смерти01.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939
Бракосочетание
23.02.1963
Рождение ребёнка
17.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Матвей Григорьевич
Смерть
01.02.2019