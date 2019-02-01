Воробьёва (Ефимочкина) Зинаида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьёва (Ефимочкина) Зинаида Кузьминична

Воробьёва (Ефимочкина) Зинаида Кузьминична

avatar

Место рождения

Красивое Озеро

Дата рождения

07.09.1939

Дата смерти

01.02.2019

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939

Отец: Ефимочкин Кузьма (Косьма) Васильевич

Мать: Ефимочкина Нина Григорьевна

Бракосочетание
23.02.1963

Муж: Воробьёв Матвей Григорьевич

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Матвей Григорьевич

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Матвей Григорьевич

Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
01.02.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close