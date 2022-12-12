Рахманкулова Гайша Абдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманкулова Гайша Абдрахмановна

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Место рождения

Кармаскалы, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.12.1913

Дата смерти

03.05.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Кармаскалы, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.05.1991
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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