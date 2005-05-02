Нарицына Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1924
Дата смерти02.05.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924
Отец: Граф Василий
Мать: Граф Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выходцева Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Нарицын Григорий Егорович
Рождение ребёнка
11.06.1949
Дочь: Кутовая Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Нарицын Григорий Егорович
Смерть
02.05.2005