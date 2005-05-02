Нарицына Вера Васильевна 15.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нарицына Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1924

Дата смерти

02.05.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924

Отец: Граф Василий

Мать: Граф Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выходцева Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Нарицын Григорий Егорович

Рождение ребёнка
11.06.1949

Дочь: Кутовая Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Нарицын Григорий Егорович

Смерть
02.05.2005

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