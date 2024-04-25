Мурзин Фома Матвеев 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Фома Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Мурзин Матвей Елфимов

Мать: Мурзина Мария

Рождение ребёнка
1733

Сын: Мурзин Иван Фомин

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Мурзин) Параскева Фомина

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Мурзин Семен Фомин

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Мурзин Михаил Фомин

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Мурзина) Овдотья Фомина

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мурзин Яков Фомин

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мурзин Степан Фомин

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мурзин Елисей Фомин

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Мурзина) Дарья Фомина

Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова

Смерть
Неизвестно

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