Мурзин Фома Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Мурзин Матвей Елфимов
Мать: Мурзина Мария
Сын: Мурзин Иван Фомин
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Дочь: (Мурзин) Параскева Фомина
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Сын: Мурзин Семен Фомин
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Сын: Мурзин Михаил Фомин
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Дочь: (Мурзина) Овдотья Фомина
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Сын: Мурзин Яков Фомин
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Сын: Мурзин Степан Фомин
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Сын: Мурзин Елисей Фомин
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова
Дочь: (Мурзина) Дарья Фомина
Мать ребёнка: Мурзина (Худорожкова) Марфа Иванова