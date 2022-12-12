Анисия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1731

Сын: Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Васильевич

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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