Анисия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1731
Сын: Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно