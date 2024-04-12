Некрасов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1889
Сын: Некрасов Пантелеймон Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно