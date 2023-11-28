Варлакова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Сын: Варлаков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Дочь: Коурова Афанасья Васильевна
Отец ребёнка: Варлаков Василей Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.
Сын: Варлаков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Варлаков Василей Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно