Варлакова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Варлаков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Герасимович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Коурова Афанасья Васильевна

Отец ребёнка: Варлаков Василей Герасимович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1822 ст.

Сын: Варлаков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Варлаков Василей Герасимович

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Василей Герасимович

Смерть
Неизвестно
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