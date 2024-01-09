Махновский Фёдор Логгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махновский Фёдор Логгинович

Место рождения

Линовица, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

18.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Махновский Логгин Данилович

Мать: не указана

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Михновская) Агафия Федоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
05.11.1875

Дочь: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
16.06.1876

Сын: Махновский Леонтий Фёдорович

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
16.09.1880

Дочь: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
09.12.1882

Дочь: (Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Линовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1884

Сын: Махновский Трофим Фёдорович

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Леляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1887

Дочь: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Меченки, Полтавська область
Рождение ребёнка
15.11.1888

Дочь: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Удайцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1892

Дочь: (Махновская) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

Леляки, Полтавська область
Смерть
18.11.1896
Леляки, Полтавська область
Рождение ребёнка
07.07.1897

Дочь: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна

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