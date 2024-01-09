Махновский Фёдор Логгинович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти18.11.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Махновский Логгин Данилович
Мать: не указана
Дочь: (Михновская) Агафия Федоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: (Махновская) Степанида (Стефанида) Фёдоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Сын: Махновский Леонтий Фёдорович
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: Квач (Махновская) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: (Бабич) Ульяна (Иулания) Федоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Сын: Махновский Трофим Фёдорович
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: Нестерец (Махновская) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: Гапетченко (Махновская) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: (Махновская) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна
Дочь: Иванова (Махновская) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: (Тужик) Елена Федоровна