Щенева Галаева Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩенева Галаева Александра Федоровна

Щенева Галаева Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1914

Дата смерти

27.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1946

Дочь: Ромашова Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Щенев Егор Максимович

Рождение ребёнка
14.09.1948

Сын: Щенев Александр Егорович

Отец ребёнка: Щенев Егор Максимович

Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Щенев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Щенев Егор Максимович

Смерть
27.03.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.