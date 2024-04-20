Щенева Галаева Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1914
Дата смерти27.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1946
Дочь: Ромашова Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Щенев Егор Максимович
Рождение ребёнка
14.09.1948
Отец ребёнка: Щенев Егор Максимович
Рождение ребёнка
16.11.1951
Отец ребёнка: Щенев Егор Максимович
Смерть
27.03.1989