Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1936

Дата смерти

06.06.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1961

Сын: Аввакумов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Аввакумов Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аввакумов Николай Степанович

Смерть
06.06.2012
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