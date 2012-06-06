Аввакумова - Кондратьева Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1936
Дата смерти06.06.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1961
Сын: Аввакумов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Аввакумов Николай Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аввакумов Николай Степанович
Смерть
06.06.2012