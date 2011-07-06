Гусева (Карпинец) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1939
Дата смерти06.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.07.2011