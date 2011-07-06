Гусева (Карпинец) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Карпинец) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1939

Дата смерти

06.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.07.2011
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