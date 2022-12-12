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Суворова Елизавета Михайлова

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Место рождения

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.08.1929

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Суворов Яков Егорович

Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.12.1886

Сын: Суворов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Суворов Герасим Георгиевич

Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Суворов Павел Георгиевич

Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Егор Андреевич

Белокаменка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
22.08.1929
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