Суворова Елизавета Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.08.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882 ст.
Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1886
Сын: Суворов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1888 ст.
Сын: Суворов Герасим Георгиевич
Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Суворов Егор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1929