Крюков Семён Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Крюков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1900 по 1915
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
26.06.1915
получил ранение в левую ногу в последний день Таневского сражения под деревней Быстржице (51.075580, 22.446017 ) 26 июн 1915, Люблин, Польша
Военная служба
29.07.1915
Кирицы, Спасский муниципальный район, Рязанская область
поступил в Кирицкий спецгоспиталь для прохождения лечения возле дома 29 июл 1915 Кирицы, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Денискина Александра Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
18.07.1917
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
поступил в Екатеринодарский лазарет №80 из 4-й Кавказской стрелковой дивизиипо причине "ревматизма" 18 июл 1917 Екатеринодар (Краснодар)
Смерть
Неизвестно
Умер от простуды. Врач просто не успел доехать