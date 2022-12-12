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Крюков Семён Дмитриевич

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Место рождения

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Крюков Дмитрий

Мать: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
С 1900 по 1915

Сын: Крюков Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
26.06.1915
получил ранение в левую ногу в последний день Таневского сражения под деревней Быстржице (51.075580, 22.446017 ) 26 июн 1915, Люблин, Польша
Военная служба
29.07.1915
Кирицы, Спасский муниципальный район, Рязанская область
поступил в Кирицкий спецгоспиталь для прохождения лечения возле дома 29 июл 1915 Кирицы, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Денискина Александра Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
18.07.1917
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
поступил в Екатеринодарский лазарет №80 из 4-й Кавказской стрелковой дивизиипо причине "ревматизма" 18 июл 1917 Екатеринодар (Краснодар)
Смерть
Неизвестно
Большое Пирогово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умер от простуды. Врач просто не успел доехать
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