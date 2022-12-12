Белинский Виссарион Григорьевич
Место рожденияг. Хельсинки, Финляндия
Дата рождения11.06.1811
Дата смерти07.06.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1816 по 1829
Белинский, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1829 по 1839
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1839 по 1848
Смерть
07.06.1848