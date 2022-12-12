Белинский Виссарион Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинский Виссарион Григорьевич

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Место рождения

г. Хельсинки, Финляндия

Дата рождения

11.06.1811

Дата смерти

07.06.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Хельсинки, Финляндия
Место жительства
С 1816 по 1829
Белинский, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
С 1829 по 1839
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1839 по 1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.06.1848
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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