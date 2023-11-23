Иоанн Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иоаннович

Мать ребёнка: Просковья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Иоаннович

Мать ребёнка: Просковья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просковья Матвеева

Рождение ребёнка
1768

Сын: Флоровский Иоанн Иоаннович

Мать ребёнка: Просковья Матвеева

(Флоровский) Иоанн Иоаннович (1768 — ?)Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда.Иоанна Гавриловича. Обучался в Угличском училище. Служил священником в том же селе. Жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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