Иоанн Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иоаннович
Мать ребёнка: Просковья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иоаннович
Мать ребёнка: Просковья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просковья Матвеева
Рождение ребёнка
1768
Сын: Флоровский Иоанн Иоаннович
Мать ребёнка: Просковья Матвеева
(Флоровский) Иоанн Иоаннович (1768 — ?)Родился в семье священника села Флоровского в Юхти Угличского уезда.Иоанна Гавриловича. Обучался в Угличском училище. Служил священником в том же селе. Жена его ... Показать все
Смерть
Неизвестно