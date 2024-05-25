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Садыков Раис Нурдинович

Место рождения

Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, Капитоновский рыбопитомник

Дата рождения

1947

Дата смерти

20.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, Капитоновский рыбопитомник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.08.1970

Сын: Садыков Марс Раисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шынгырлау, Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
20.11.1994
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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