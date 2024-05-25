Садыков Раис Нурдинович
Место рожденияОренбургская обл., Переволоцкий р-н, Капитоновский рыбопитомник
Дата рождения1947
Дата смерти20.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, Капитоновский рыбопитомник
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1970
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шынгырлау, Чингирлауский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Кыргызстан, Ошская обл., г. Таш-Кумыр
Смерть
20.11.1994