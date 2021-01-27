Кравчук Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1951
Дата смерти27.01.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравчук Владимир
Рождение ребёнка
13.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравчук Владимир
Рождение ребёнка
18.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравчук Владимир
Смерть
27.01.2021