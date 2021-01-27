Кравчук Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1951

Дата смерти

27.01.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравчук Владимир

Рождение ребёнка
13.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Владимир

Рождение ребёнка
18.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравчук Владимир

Смерть
27.01.2021

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