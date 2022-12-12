Волкова (Кириллова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Кириллова) Ирина

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Место рождения

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириллов Геннадий

Мать: Кириллова Мария

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1979

Сын: Волков Дмитрий

Отец ребёнка: Волков Владимир

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир

Развод
Неизвестно

Муж: Волков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: Волков Владимир

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