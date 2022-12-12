Волкова (Кириллова) Ирина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириллов Геннадий
Мать: Кириллова Мария
Рождение ребёнка
04.12.1979
Сын: Волков Дмитрий
Отец ребёнка: Волков Владимир
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Владимир
Развод
Неизвестно
Муж: Волков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Монахов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: Волков Владимир