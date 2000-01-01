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Плотников Иван Гаврилович

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Место рождения

Украинская ССР, Сумская обл., Путивльский р-н, с. Пищики

Дата рождения

1921

Дата смерти

21.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Гаврил

Мать: Плотникова Анастасия Васильевна

Украинская ССР, Сумская обл., Путивльский р-н, с. Пищики
Смерть
21.08.1943
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. Есиная, западнее, 1 км
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калужская область, Спас-Деменский р-н, с. Пятницкое
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