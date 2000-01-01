Плотников Иван Гаврилович
Место рожденияУкраинская ССР, Сумская обл., Путивльский р-н, с. Пищики
Дата рождения1921
Дата смерти21.08.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Гаврил
Украинская ССР, Сумская обл., Путивльский р-н, с. Пищики
Смерть
21.08.1943
Смоленская обл., Спас-Деменский р-н, д. Есиная, западнее, 1 км
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Калужская область, Спас-Деменский р-н, с. Пятницкое