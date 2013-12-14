Савро (Лебедева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1927
Дата смерти14.12.2013
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927
Отец: Лебедев Василий Петрович
Мать: Лебедева Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.01.1960
Сын: Савро Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Савро Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
10.02.1963
Отец ребёнка: Савро Анатолий Филиппович
Смерть
14.12.2013