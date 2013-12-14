Савро (Лебедева) Александра Васильевна 27.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савро (Лебедева) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1927

Дата смерти

14.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1927

Отец: Лебедев Василий Петрович

Мать: Лебедева Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.01.1960

Сын: Савро Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Савро Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
10.02.1963

Сын: Савро Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Савро Анатолий Филиппович

Смерть
14.12.2013

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