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Меркулов Виталий Алентинович

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Место рождения

Чашниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.06.1966

Дата смерти

15.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1966

Отец: Меркулов Алентин Евгеньевич

Мать: Меркулова Галина Витальевна

Чашниково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.12.1992

Дочь: Меркулова Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Меркулова Татьяна Николаевна

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.08.1994

Дочь: Меркулова Галина Витальевна

Мать ребёнка: Меркулова Татьяна Николаевна

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1996

Сын: Меркулов Павел Витальевич

Мать ребёнка: Меркулова Татьяна Николаевна

Непотягово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркулова Татьяна Николаевна

Смерть
15.04.2014
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