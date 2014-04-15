Меркулов Виталий Алентинович
Место рождения
Дата рождения27.06.1966
Дата смерти15.04.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1966
Рождение ребёнка
03.12.1992
Дочь: Меркулова Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Меркулова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
05.08.1994
Дочь: Меркулова Галина Витальевна
Мать ребёнка: Меркулова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1996
Сын: Меркулов Павел Витальевич
Мать ребёнка: Меркулова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2014