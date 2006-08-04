Иванютина (Белоусова) Алевтина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.01.1950
Дата смерти04.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1950
Отец: Белоусов Анатолий Андреевич
Мать: Белоусова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радченко Владимир
Рождение ребёнка
25.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Радченко Владимир
Рождение ребёнка
25.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.08.2006