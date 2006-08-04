Иванютина (Белоусова) Алевтина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванютина (Белоусова) Алевтина Анатольевна

Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

23.01.1950

Дата смерти

04.08.2006

Пол

Женский

Отец

1924 г.р.

Мать

Около 1927 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1950

Отец: Белоусов Анатолий Андреевич

Мать: Белоусова Таисия

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Владимир

Рождение ребёнка
25.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Радченко Владимир

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
04.08.2006
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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