Carlson (Bailey) Mary Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Carlson (Bailey) Mary Margaret

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1905

Дата смерти

31.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1905

Отец: Bailey Maurice Joseph

Мать: Bailey (Walsh) Anastasia

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Carlson Roy Bernard

Отец ребёнка: Carlson Ralph Valdmar

Бракосочетание
28.04.1929

Муж: Carlson Ralph Valdmar

Рождение ребёнка
07.03.1935

Дочь: Zabst Robinson (Carlson) Irene Ann

Отец ребёнка: Carlson Ralph Valdmar

Смерть
31.07.2004

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