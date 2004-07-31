Carlson (Bailey) Mary Margaret
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1905
Дата смерти31.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1905
Отец: Bailey Maurice Joseph
Мать: Bailey (Walsh) Anastasia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Carlson Roy Bernard
Отец ребёнка: Carlson Ralph Valdmar
Бракосочетание
28.04.1929
Рождение ребёнка
07.03.1935
Дочь: Zabst Robinson (Carlson) Irene Ann
Отец ребёнка: Carlson Ralph Valdmar
Смерть
31.07.2004