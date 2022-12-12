Гак Лукия Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Гак Фотий Стефанович
Отец ребёнка: Гак Стефан Феодорович
Рождение ребёнка
16.08.1889 ст.
Дочь: Гак Фекла Стефановна
Отец ребёнка: Гак Стефан Феодорович
Рождение ребёнка
18.11.1892 ст.
Отец ребёнка: Гак Стефан Феодорович
Рождение ребёнка
11.07.1895 ст.
Сын: Гак Иоанн Стефанович
Отец ребёнка: Гак Стефан Феодорович
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Дочь: Гак Марина Стефановна
Отец ребёнка: Гак Стефан Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно