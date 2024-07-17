Зебзеев Евгений Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зебзеев Евгений Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зебзеев Алексей

Мать: Зорина (Пагина) Любовь Евграфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зебзеева Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
31.03.1952

Дочь: Кетова (Зебзеева) Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Зебзеева Зинаида Сергеевна

Рождение ребёнка
02.05.1954

Дочь: Никитина (Зебзеева) Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Зебзеева Зинаида Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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