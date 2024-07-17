Зебзеев Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зебзеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1952
Дочь: Кетова (Зебзеева) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Зебзеева Зинаида Сергеевна
Рождение ребёнка
02.05.1954
Дочь: Никитина (Зебзеева) Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Зебзеева Зинаида Сергеевна
Смерть
Неизвестно