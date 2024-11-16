Пересунько Карнилий Афанасьевич 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПересунько Карнилий Афанасьевич

Пересунько Карнилий Афанасьевич

Место рождения

Беседка, Київська область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Пересунько Афанасий

Мать: Пересунько Анна Никифоровна

Беседка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пересунько Мария Даниловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Пересунько) Марфа Карниловна

Мать ребёнка: Пересунько Мария Даниловна

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Пересунько Иван Корнилович

Мать ребёнка: Пересунько Мария Даниловна

Беседка, Київська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Пересунько) Марфа Карниловна

Мать ребёнка: Пересунько Мария Даниловна

Беседка, Київська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.