Пересунько Карнилий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: Пересунько Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Пересунько) Марфа Карниловна
Мать ребёнка: Пересунько Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Пересунько Иван Корнилович
Мать ребёнка: Пересунько Мария Даниловна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Пересунько) Марфа Карниловна
Мать ребёнка: Пересунько Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно