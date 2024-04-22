Смехнов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Смехнова Екатерина Дорофеевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно