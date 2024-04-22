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Смехнов Иван Петрович

Место рождения

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Смехнов Петр Дементьевич

Мать: Смехнова Матрена Анисимовна

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Смехнова Екатерина Дорофеевна

Завальское, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Смехнов Ларион Иванович

Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Смехнов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Смехнова Евдокия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смехнова Екатерина Дорофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смехнова Евдокия Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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