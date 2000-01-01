Ким (Лесина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ким (Лесина) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1975

Дочь: Сиренко Екатерина

Отец ребёнка: Пилипенко Евгений

Рождение ребёнка
14.08.1980

Сын: Пилипенко Александр

Отец ребёнка: Пилипенко Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Пилипенко Евгений

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