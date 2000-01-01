Ким (Лесина) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1975
Дочь: Сиренко Екатерина
Отец ребёнка: Пилипенко Евгений
Рождение ребёнка
14.08.1980
Сын: Пилипенко Александр
Отец ребёнка: Пилипенко Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пилипенко Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Пилипенко Евгений