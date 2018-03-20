Валявин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1950

Дата смерти

20.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1950

Отец: Софонов Николай Михайлович

Мать: Валявина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.03.2018
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