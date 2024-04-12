Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Дочь: Татьяна Семионовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Дочь: Евфимия Семионовна
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Сын: Кириленко / Кириченко / Стахий Семеонович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Сын: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Сын: Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Дочь: Калитенко Ксения Семионова
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич
Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Семионович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич