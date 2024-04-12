Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Агрипина Федоровна

Место рождения

Саливонки, Київська область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
26.04.1841

Сын: Кириленко / Кириченко / Василий Семионович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1841г.лист № 9,зап.№ 23,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2015(2)
Бракосочетание
До 1841

Муж: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
15.01.1844

Дочь: Татьяна Семионовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1844г.,лист № 2,зап.№ 3,ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2189
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Евфимия Семионовна

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
Рождение ребёнка
31.10.1848

Сын: Кириленко / Кириченко / Стахий Семеонович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1848г. лист № 23,зап.№ 69,ЦГИАК / г.Киев /, Ф - 0127-1012-2443
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кириленко / Кириченко / Евсений Семионович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
14.03.1851

Сын: Кириленко / Кириченко / Венедикт Семеонович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
покровская церковь с.Гребенки,м/к 1851г.лист № 13,зап.№ 22,ЦГИАК /г.Киев/,Ф _ 0127-1012-2662(а)
Рождение ребёнка
25.01.1854

Дочь: Калитенко Ксения Семионова

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1854г. лист № 3,зап.№ 3, ЦГИАК /г.Киев/,Ф - 0127-1012-2870.
Рождение ребёнка
14.03.1857

Сын: Кириленко / Кириченко / Федор Семионович

Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Семион Григорьевич

Саливонки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки м/к-1857,лист № 7,зап.№ 12, ЦГИАК/Киев/,Ф-127-1012-3082
Смерть
Неизвестно
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