Сафонова Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1880
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: (Сафонова) Мелания Ефимовна
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
14.03.1887
Дочь: (Сафонова) Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
10.04.1889
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
21.02.1892
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович
Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1895
Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович
Смерть
Неизвестно