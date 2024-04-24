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Сафонова Ирина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
21.02.1880

Сын: Сафонов Тимофей Ефимович

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Сафонова) Мелания Ефимовна

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
14.03.1887

Дочь: (Сафонова) Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
10.04.1889

Сын: Сафонов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович

Рождение ребёнка
21.02.1892

Сын: Сафонов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович

Еремеевская, Медынский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1895

Сын: Сафонов Яков Ефимович

Отец ребёнка: Сафонов Ефим Филиппович

Смерть
Неизвестно

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