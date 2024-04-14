Ельников Борис Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ельников Илья
Мать: Ельникова Просковья
Рождение ребёнка
19.09.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ельников Евгений Борисович
Мать ребёнка: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1937
Дочь: Ермолова Алевтина Борисовна
Мать ребёнка: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна
Смерть
1983