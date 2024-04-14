Ельников Борис Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельников Борис Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ельников Илья

Мать: Ельникова Просковья

Рождение ребёнка
19.09.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ельников Евгений Борисович

Мать ребёнка: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1937

Дочь: Ермолова Алевтина Борисовна

Мать ребёнка: Ельникова (Герасимова) Екатирина Николаевна

Смерть
1983

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