Ганеев Данир Фиданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганеев Данир Фиданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1987 г.р.

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ганеев Фидан Римович

Мать: Ганеева Алина Аликовна

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